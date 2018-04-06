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Новая Зеландия разгромила Россию на этапе Мировой серии по регби-7
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Новая Зеландия разгромила Россию на этапе Мировой серии по регби-7 

Чемпионат.com 3 часа назад
Сборная России с поражения стартовала на очередном этапе Мировой серии по регби-7, проходящем в Гонконге. В первом матче россияне уступили Новой Зеландии со счётом 5:36.
Свой следующий матч россияне проведут 7 апреля. Соперником сборной будет команда Фиджи.
Сборная России в таблице Мировой серии занимает 15-е место. Для того чтобы остаться в Мировой серии, россиянам необходимо занять как минимум 14-е место. До окончания очередного розыгрыша турнира остаётся четыре этапа. Россияне отстают от занимающих 14-е место испанцев на 11 очков.
Регби-7. Мировая серия. Гонконг
Россия — Новая Зеландия — 5:36 (0:17) Попытка — Овчинников.
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