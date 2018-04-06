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Главный тренер «Спартака» посетил расположение сборной России в Македонии
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Главный тренер «Спартака» посетил расположение сборной России в Македонии 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер клуба «Спартак» Василий Филиппов побывал в столице Македонии, где сейчас проходит подготовку сборная России к стыковым матчам чемпионата мира-2019 против национальной команды Чехии.
— В Скопье мне удалось поближе познакомиться с тренировочным процессом нашей сборной, технико-тактическими схемами, оценить физическую подготовку команды, — сказал Филиппов. — Можно сказать, прошел небольшой курс повышения квалификации. Отдельное спасибо за приглашение наставнику сборной Эдуарду Кокшарову и генеральному менеджеру нашей команды Олегу Самсоненко за организацию поездки.
Удалось понаблюдать и за тренировочным процессом победителя Лиги чемпионов прошлого сезона, македонского «Вардара». Большое впечатление произвела инфраструктура клуба — все на высочайшем уровне! Шикарный зал на семь тысяч зрителей, где играют мужская и женская команды «Вардара», тренировочный зал на 500 человек, прекрасный тренажерный и гимнастический залы, где можно проводить любые тренировки. В самом спортивном комплексе есть и гостиница для проживания команд. Если будет возможность, очень хотели бы провести здесь тренировочный сбор «Спартака».
Напомним, стыковые матчи ЧМ пройдут 8 июня в Пльзени и 12 июня в Перми. (Антон ХАЛИЗОВ)
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