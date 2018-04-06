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Состав сборной Бразилии на ЧМ-2018 будет объявлен 14 мая
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Состав сборной Бразилии на ЧМ-2018 будет объявлен 14 мая 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2018 будет объявлен 14 мая, сообщает Globo со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола. Огласит его главный тренер Тите в штаб-квартире организации в Рио-де-Жанейро. 21 мая состоится презентация игроков, до 27 мая они будут тренироваться в Бразилии, после чего отпрвятся в Лондон. Пятикратные чемпионы мира проведут товарищеские матчи с Хорватией (3 июня, Ливерпуль) и Австрией (10 июня, Вена).
Ранее Тите уже оглашал список из 15 игроков, которые точно поедут на ЧМ-2018, если не получат травм.
Напомним, что правила ФИФА позволяют делать замены в окончательном составе сборной не позднее, чем за 24 часа до первой игры команды на чемпионате мира.
В групповом турнире ЧМ-2018 Бразилия сыграет со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Открытие Арена»).
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