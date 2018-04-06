Швеция, Шотландия и Канада — в полуфинале мужского ЧМ, у России — теоретические шансы

Сборная Швеции победила Канаду в групповом турнире чемпионата мира среди мужчин. В другой игре Шотландия взяла верх над Швейцарией. Шведы и шотландцы занимают первые два места в таблице с 10 победами и 10 поражениями и досрочно вышли в полуфинал. Еще одним полуфиналистом стала Канада. Четвертой на данный момент идет Норвегия.

Сборная России (скип — Алексей Тимофеев ) одержала 5 побед и потерпела 5 поражний и пока занимает седьмое место. У россиян еще сохранились теоретические шансы на выход в полуфинал.

Чемпионат мира

Мужчины

Групповой этап

Шотландия — Швейцария — 8:6 Канада — Швеция — 5:6 Италия — Германия — 11:4 США — Китай — 7:4