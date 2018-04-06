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Швеция, Шотландия и Канада — в полуфинале мужского ЧМ, у России — теоретические шансы
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Швеция, Шотландия и Канада — в полуфинале мужского ЧМ, у России — теоретические шансы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная Швеции победила Канаду в групповом турнире чемпионата мира среди мужчин. В другой игре Шотландия взяла верх над Швейцарией. Шведы и шотландцы занимают первые два места в таблице с 10 победами и 10 поражениями и досрочно вышли в полуфинал. Еще одним полуфиналистом стала Канада. Четвертой на данный момент идет Норвегия.
Сборная России (скип — Алексей Тимофеев) одержала 5 побед и потерпела 5 поражний и пока занимает седьмое место. У россиян еще сохранились теоретические шансы на выход в полуфинал.
Чемпионат мира
Мужчины
Групповой этап
Шотландия — Швейцария — 8:6  Канада — Швеция — 5:6  Италия — Германия — 11:4  США — Китай — 7:4
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