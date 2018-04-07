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Георгий Джикия: «Могу заверить болельщиков, что вся команда хочет проявить себя на домашнем ЧМ»
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Георгий Джикия: «Могу заверить болельщиков, что вся команда хочет проявить себя на домашнем ЧМ» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» считает, что национальная команда сможет извлечь правильные выводы из поражений в товарищеских матчах со сборными Бразилии (0:3) и Францией (1:3). Джикия добавил, что вся команда постарается себя проявить на домашнем чемпионате мира.
— Все прекрасно понимают силу команд, с которыми встречались. Нашей сборной есть куда стремиться. Поверьте, что тренерский штаб и персонал хотят, чтобы все было хорошо. Уверен, они ночами не спят, чтобы решить вопросы, которые возникли в последнее время. А как футболист скажу, что мы очень постараемся себя проявить. (Отдел футбола «СЭ») Полное интервью Георгия Джикии
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