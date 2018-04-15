Канадские клубы не отпускают российских хоккеистов на юниорский ЧМ под предлогом травм

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Александр Зыбин рассказал о причинах возможного пропуска юниорского чемпионата мира нападающими Андреем Свечниковым и Александром Ховановым.

"Руководство занимается этим вопросом. Свечников хочет сюда приехать, но руководство его клуба, «Бэрри», говорит, что у него после молодежного чемпионата мира была травма. Говорят, что они его лечили, но это не отговорка. После января он провёл много игр за команду, много забил и отдал.

С Ховановым то же самое. Звоним его агенту, он пока не отвечает. В клубе говорят, что у него травма. Но они не имеют права его держать — он в плей-офф уже отыграл, его команда вылетела. Он может приехать в расположение сборной", — цитирует тренера "Чемпионат.com"

Зыбин также отметил, что вызов в сборную спортсменам уже поступил.

"Надеемся, они приедут в сборную. Федерация хоккея работает, чтобы они приехали. Вызов в сборную им поступил", — отметил он.

Ранее сообщалось, что игры юниорского чемпионата мира в Челябинске в случае выхода «Трактора» в финал Кубка Гагарина будут передвинуты на утро и день.