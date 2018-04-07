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Россия проиграла Фиджи на этапе Мировой серии по регби-7
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Россия проиграла Фиджи на этапе Мировой серии по регби-7 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Гонконге сегодня, 7 апреля, продолжается 7-й этап Мировой серии по регби-7.
Сборная России сегодня на групповом этапе турнира проиграла команде Фиджи (14:36). Накануне россияне уступили Новой Зеландии (5:36). В заключительном матче первого этапа российская команда сегодня сыграет с Самоа.
Сборные Фиджи и Новой Зеландии после двух матчей набрали по 6 очков, у России и Самоа — по 2.
Регби-7. Мировая серия. 7-й этап. Гонконг Мужчины. Группа «А»
Фиджи — Россия — 36:14 (24:7)
Россия: попытки — Живатов, Лазаренко, реализации — Янюшкин, Гостюжев.
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