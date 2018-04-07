Россия проиграла Фиджи на этапе Мировой серии по регби-7

В Гонконге сегодня, 7 апреля, продолжается 7-й этап Мировой серии по регби-7.

Сборная России сегодня на групповом этапе турнира проиграла команде Фиджи (14:36). Накануне россияне уступили Новой Зеландии (5:36). В заключительном матче первого этапа российская команда сегодня сыграет с Самоа.

Сборные Фиджи и Новой Зеландии после двух матчей набрали по 6 очков, у России и Самоа — по 2.

Регби-7. Мировая серия. 7-й этап. Гонконг Мужчины. Группа «А»

Фиджи — Россия — 36:14 (24:7)

Россия: попытки — Живатов, Лазаренко, реализации — Янюшкин, Гостюжев.