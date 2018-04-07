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Вадим Евсеев: «Если команда забивает по голу в конце каждого тайма, значит, у нее есть дух»
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Вадим Евсеев: «Если команда забивает по голу в конце каждого тайма, значит, у нее есть дух» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев считает, что его команда проявила силу духа в матче 25-го тура премьер-лиги со «СКА-Хабаровском» (2:0). Весь второй тайм пермяки играли в большинстве.
— Почему «Амкар» играл у своих ворот? Как у ворот? Мы два мяча забили и выиграли со счетом 2:0. Это же футбол. Мы играем против соперника, который хотел добиться положительного результата, — отметил в эфире канала «Наш футбол» Евсеев. — Соперник заставил нас больше обороняться после удаления. И сказался наш перелет. Это немаловажный фактор. Если команда забивает два мяча в конце каждого из таймов, это говорит о том, что у нее есть дух.
СКА-Хабаровск — Амкар
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