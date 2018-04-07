Дмитрий Свищев: «Российские керлингисты провалили концовку ЧМ, но прогресс есть»

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев отметил, что российские керлингисты провалили концовку чемпионата мира в американском Лас-Вегасе, из-за чего не смогли выйти в плей-офф турнира. Однако, по его словам, большую часть матчей они провели на очень высоком уровне.

— К сожалению, не дожали до конца, провалили концовку чемпионата мира, — цитирует «Р-Спорт» Свищева. — Начали турнир шикарно, как никогда. Прекрасно выглядели в матчах с сильнейшими командами мира — канадцам, к примеру, всего один камень проиграли. В середине чемпионата тоже играли неплохо. Но последние два матча проиграли и с пятого места откатились на итоговое девятое.