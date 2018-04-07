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Сборная России по регби-7 уступила Самоа в Мировой серии
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Сборная России по регби-7 уступила Самоа в Мировой серии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Мужская сборная России по регби-7 сегодня на групповом этапе Мировой серии проиграла команде Самоа (19:28).
После первых пяти минут россияне вели в матче 14:0 — попытки на счету Владислава Созонова иГермана Давыдова. Однако к перерыву счёт во встрече стал равным (14:14). Во втором тайме попытку занёс Виталий Живатов и снова вывел россиян вперёд, но в конце матча самоанцы ответили двумя попытками (19:28).
Сборная России проиграла все три матча на первом этапе и заняла 4-е место в группе «А». Соперником россиян в 1/4 финала утешительного турнира за 9-е место станет третья команда из группы «D» — Уэльс.
Регби-7. Мировая серия. 7-й этап. Гонконг Мужчины. Группа «А»
Россия — Самоа — 19:28 (14:14)
Россия: попытки — Созонов, Давыдов, Живатов; реализации — Сухин (2).
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