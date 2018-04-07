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Тарпищев: за мужской сборной России по теннису будущее
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Тарпищев: за мужской сборной России по теннису будущее 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Капитан мужской сборной России по теннису Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление команды в Кубке Дэвиса. В субботу, 7 марта, россияне не смогли преодолеть барьер второго раунда группы первой зоны Европа/Африка, проиграв австрийцам с общим счетом 1:3.
"Это сильнейшая команда, она очень молодая, — заявил Тарпищев, которого цитирует РИА Новости. — Амбиций много, стараний много, но за этой командой будущее. Данные поражения учат. Лучше этот опыт приобрести сейчас, чем потом. Не испытав на себе такое поражение, дальше не пойдешь".
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