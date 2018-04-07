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Борис Игнатьев: «Шатов должен быть в обойме игроков сборной России»
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Борис Игнатьев: «Шатов должен быть в обойме игроков сборной России» 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что полузащитник «Краснодара» Олег Шатов достоин вызова в национальную команду. По мнению специалиста, хавбек справился со своими проблемами.
— Мое личное мнение — конечно, Шатов должен быть в обойме игроков сборной России, — приводит «Р-Спорт» слова Игнатьева. — Но в этой ситуации дело за тренерами. Он своей игрой уже подтверждал хороший уровень мастерства — играл в сборной и был игроком основного состава. Но из-за определенных обстоятельств он сейчас не попадает в обойму. У него были травмы, он перешел в другую команду, все это наложило отпечаток на его игровое и психологическое состояние. Хорошо. что он вернулся и чувствует себя уверенно.
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