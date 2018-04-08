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ГК «Ростов-Дон» в напряженном матче обыграл команду из Венгрии в четвертьфинале Лиги чемпионов
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ГК «Ростов-Дон» в напряженном матче обыграл команду из Венгрии в четвертьфинале Лиги чемпионов 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В первом матче за выход в полуфинал гандбольной Лиги чемпионов встретились команды «Ростов-Дон» и венгерский «Ференцварош». Дончанки играли в гостях, в городе Дебош. Матч закончился со счетом 31:29 в пользу команды из Ростова.
Венгерки получили первый гол в свои ворота практически сразу после начала матча. Дальше удача тоже была не на их стороне — им пришлось заменить вратаря, которая покинула поле вместе с врачом. Но соперниц это не остановило, и в какой-то момент они даже вырвались вперед, но ненадолго. В итоге на протяжении оставшегося времени у ростовчанок было небольшое преимущество.
— В действиях обеих команд чувствовалось нервозность — игроки «Ростов-Дона» и «Ференцвароша» то и дело допускали ошибки. Ксении Макеевой дважды не удалось реализовать броски, венгерки кидали выше перекладины. Напряжения добавляли и местные болельщики, которые активно и очень громко поддерживали свой клуб, — рассказали в пресс-службе донской команды. — Тренерам пришлось несколько раз брать тайм-ауты. В итоге наша команда победила с преимуществом в два очка.
Второй матч за выход в полуфинал пройдет в Ростове 14 апреля.
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