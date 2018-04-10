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Российские рапиристы стали чемпионами мира среди юниоров в команде
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Российские рапиристы стали чемпионами мира среди юниоров в команде 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: Российский стадион
Командными соревнованиями рапиристов завершился в Вероне (Италия) чемпионат мира по фехтованию среди юниоров. Золотые медали среди мужчин завоевали российские рапиристы. В ходе соревнований Григорий Семенюк, Владислав Мыльников, Кирилл и Антон Бородачёвы одержали победы над командами Китайского Тайбэя (45:22), Аргентины (45:20), Италии (45:39). В полуфинале молодые отечественные рапиристы одолели сверстников из США со счётом 45:44. А в решающем поединке разгромили сборную Франции — 45:26. Бронзовыми призёрами стали американцы.
Женская сборная России заняла седьмое место, в четвертьфинале уступив будущим чемпионкам из США со счётом 35:39. В борьбе за 5-8-е места россиянки уступили японским рапиристкам (37:44), но взяли верх над командой Франции (45:31).
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