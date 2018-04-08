Харрисон/Сок принесли сборной США победу над бельгийцами в матче 1/4 финала Davis Cup

Райан Харрисон и Джек Сок принесли сборной США победу над командой Бельгии в четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Дэвиса, который проходит в американском Нэшвилле.

Харрисон и Сок в субботу сломили сопротивление Сандера Жилле и Йорана Флигена — 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 6:4. На корте соперники провели чуть более трех часов.

Счет в противостоянии стал 3-0 в пользу сборной США.