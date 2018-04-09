ЧМ-2019 по футболу. Отборочный турнир. Казахстан — Россия (прямая видеотрансляция)

В понедельник, 9 апреля, женская сборная России по футболу сыграет матч отборочного турнира чемпионата мира-2019 против команды Казахстана.

Сборная России вылетела в Казахстан на следующее утро после крупной победы 5 апреля над Боснией и Герцеговиной (6:1). Перелет из Сараево в Астану занял целый день, и российская команда оказалась в точке назначения лишь в два часа ночи (с учетом 4-х часовой разницы во времени между городами). 7 и 8 апреля футболистки приняли участие в нескольких теоретических занятиях, а также провели две тренировки на поле игрового стадиона «Астана Арена». Несмотря на дождливую и ветреную погоду, занятия проходили в комфортных условиях благодаря раздвижной крыше. В тренировках приняли участие все футболистки, прилетевшие в Казахстан.

Стадион «Астана Арена», на котором пройдет поединок, вмещает 30 000 зрителей. Раздвижная крыша полностью открывается и закрывается за 20 минут, защищая от осадков искусственное поле последнего поколения. Стадион был открыт в 2009 году матчем "Астаны" и молодежной сборной Казахстана. Поединок судил известный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина, а в командах выступали по две приглашённые «звезды»: в молодежной сборной Казахстана — Каха Каладзе Андрей Шевченко , а в «Астане» — Хасан Шаш и Хакан Шукюр. В этом же году на стадионе впервые состоялся официальный матч национальных сборных: в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2010 сборная Казахстана встретилась со сборной Хорватии.

Соперник женской сборной России — команда Казахстана — занимает последнее место в группе А, пока не набрав ни одного очка и не забив ни одного мяча.

Группа А. Турнирная таблица

Команда

Уэльс

Англия

Россия

Босния и Герцеговина

Казахстан

Сегодняшние соперники дважды встречались в очных поединках, прошедших в рамках отборочного турнира ЧМ-2011. В марте 2010 года россиянки в гостевой встрече в городе Талдыкорган разгромили Казахстан со счетом 6:0, а спустя 5 месяцев в Красноармейске победили еще крупнее — 8:0. Причем в первом матче четыре мяча забила Олеся Курочкина, а во втором поединке «покер» оформила Елена Данилова , которая и сейчас выступает в составе сборной России.

— Казахстан пока не набрал очков в нашей группе, но это не повод для недооценки соперника. Эта сборная неплохо обороняется, не случайно она крупно проиграла только сборной Англии. Готовимся к встрече очень серьезно, не допускаем никаких шапкозакидательских настроений. Мы не имеем права допускать осечки и терять очки, если хотим претендовать на путевку в стыковые матчи.

Айтбай Жамантаев, главный тренер женской сборной Казахстана:

— России — одна из 25 лучших команд мира, ее выступление на прошлогоднем ЕВРО было успешным, так что наш противник — команда с собственным игровым почерком. У российских игроков есть большой опыт, тогда как в нашей команде много молодых игроков. Россиянки крупно обыграли Боснию и Герцеговину, которая очень хорошо обороняется, и очевидно, что они в хорошей форме. Но мы с начала апреля готовились к игре с Россией, и я уверен, что мы сможем сыграть хорошо. Надеюсь, мы наберем первые очки в этом розыгрыше.

Начало матча Казахстан — Россия в 13:00 мск.