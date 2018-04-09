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Молодёжная сборная России по регби вышла в полуфинал чемпионата Европы
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Молодёжная сборная России по регби вышла в полуфинал чемпионата Европы 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Мужская молодёжная сборная России по регби (игроки в возрасте до 20 лет) уверенно вышла в полуфинал чемпионата Европы, проходящего в Коимбре (Португалия). В четвертьфинале россияне разгромили сверстников из Польши со счётом 71:5.
В полуфинале 11 апреля россияне сыграют с испанцами, которые в четвертьфинале разгромили украинцев со счётом 81:0. В другом полуфинале встретятся Нидерланды и Португалия.
Регби. Чемпионат Европы (U20) Четвертьфинал
Россия — Польша — 71:5 (24:0)
Результативные действия сборной России: попытки — Дзобелов (4), Кузьмичёв, штрафная, Волков, Пастернак, Баженов, Малышкин, Никитин; реализации — Н. Скачко (8).
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