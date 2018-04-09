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Минспорт 16 апреля подведет итоги выступлений российских хоккеисток
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Минспорт 16 апреля подведет итоги выступлений российских хоккеисток 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Экспертный совет Министерства спорта 16 апреля обсудит результаты женских национальных команд в олимпийском сезоне. В том числе эксперты обсудят выступление сборной России в Пхенчхане-2018.
— Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться выступления женских сборных России по хоккею, состоится 16 апреля, — цитирует ТАСС представителя пресс-службы министерства.
Дата проведения экспертного совета, на котором будут обсуждаться результаты выступления мужских сборных, определится в мае после окончания чемпионата мира.
Напомним, что женская сборная России впервые в истории вышла в полуфинал олимпийского турнира. В споре за путевку в финал девушки проиграли сборной Канады (0:5), при розыгрыше бронзовой медали россиянки проиграли финкам (2:3).
Мужская сборная выиграла в Пхенчхане-2018 золотую олимпийскую медаль. ​
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