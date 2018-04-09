Капелло: «Слежу за сборной России, в ней много футболистов, которые играли при мне»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло , сегодня, признался, что по-прежнему следит за выступлениями национальной команды, а также рассказал, что приедет в Россию летом 2018 года, чтобы поработать на чемпионате мира в качестве комментатора. «За сборной России слежу. Время от времени смотрю матчи, в том числе — последние игры. Там по-прежнему много футболистов, которые играли при мне. Чего ждать от сборной на чемпионате мира-2018? Не люблю говорить о шансах и делать прогнозы. Но группа у сборной России не такая уж сложная. Лучше спросите, приеду ли я в Россию на чемпионат мира! Конечно, приеду! Собираюсь поработать в качестве комментатора. К тому же у меня остались знакомые в РФС . Надеюсь, они пригласят меня на один-два матча сборной России», — сказал Капелло в интервью Sport24.ru.