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Женский Финал четырех Кубка России по гандболу пройдет в Ростове-на-Дону
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Женский Финал четырех Кубка России по гандболу пройдет в Ростове-на-Дону 

Газета.Ru 29 минут назад
Финал четырех Кубка России по гандболу среди женщин сезона-2017/18 пройдет в Ростове-на-Дону, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.
Место проведение Финала четырех было выбрано путем голосования членов исполкома организации.
Матчи пройдут с 17 по 19 мая. 18 мая пройдут полуфиналы, а на 19 мая запланированы встреча за третье место и финал.
За Кубок России поборются «Ростов-Дон», «Астраханочка», «Кубань» и «Динамо-Синара».
Действующим победителем Финала четырех является «Ростов-Дон».
Ранее женская сборная России по гандболу проиграла национальной команде Румынии в четвертом матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2018.
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