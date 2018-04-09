Женский Финал четырех Кубка России по гандболу пройдет в Ростове-на-Дону

Финал четырех Кубка России по гандболу среди женщин сезона-2017/18 пройдет в Ростове-на-Дону, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Место проведение Финала четырех было выбрано путем голосования членов исполкома организации.

Матчи пройдут с 17 по 19 мая. 18 мая пройдут полуфиналы, а на 19 мая запланированы встреча за третье место и финал.

За Кубок России поборются «Ростов-Дон», «Астраханочка», «Кубань» и «Динамо-Синара».

Действующим победителем Финала четырех является «Ростов-Дон».

Ранее женская сборная России по гандболу проиграла национальной команде Румынии в четвертом матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2018.