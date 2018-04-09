Сборная России опустилась на 23-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса

Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная Хорватии поднялась на четвёртую строчку, команда США — на шестую. В топ-10 вернулись испанцы, расположившиеся на седьмой позиции. Сборная России опустилась на 23-ю строчку.

Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных

1 (1). Франция — 31662,50.

2 (2). Аргентина — 19403,75.

3 (3). Бельгия — 18526,25.

4 (5). Хорватия — 16592,50.

5 (4). Великобритания — 14916,25.

6 (10). США — 10411,88.

7 (11). Испания — 9561,88.

8 (6). Австралия — 7212,50.

9 (7). Швейцария — 6487,50.

10 (8). Сербия — 6312,50.

…

23 (20). Россия — 1656,25.