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Сборная России опустилась на 23-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса
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Сборная России опустилась на 23-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса 

Чемпионат.com 4 часа назад
Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная Хорватии поднялась на четвёртую строчку, команда США — на шестую. В топ-10 вернулись испанцы, расположившиеся на седьмой позиции. Сборная России опустилась на 23-ю строчку.
Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных
1 (1). Франция — 31662,50.
2 (2). Аргентина — 19403,75.
3 (3). Бельгия — 18526,25.
4 (5). Хорватия — 16592,50.
5 (4). Великобритания — 14916,25.
6 (10). США — 10411,88.
7 (11). Испания — 9561,88.
8 (6). Австралия — 7212,50.
9 (7). Швейцария — 6487,50.
10 (8). Сербия — 6312,50.
23 (20). Россия — 1656,25.
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