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Россияне сыграют с белорусами за сохранение места в первой группе зоны Европы Кубка Дэвиса
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Россияне сыграют с белорусами за сохранение места в первой группе зоны Европы Кубка Дэвиса 

ТАСС 7 апреля 2018
Фото: Чемпионат.com
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Мужская сборная России по теннису сыграет с командой Белоруссии в матче Кубка Дэвиса за право сохранить место в первой группе Европейско— африканской зоны. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.
Матч первого раунда плей-офф первой группы Европейско— африканской зоны пройдет в России в сентябре. Точная дата и место проведения станут известны позднее.
Сборная, которая потерпит поражение в данном матче, примет участие во втором раунде плей-офф. В случае поражение во втором раунде, команда потеряет место в первой группе и в 2019 году будет выступать во второй группе.
В субботу сборная России со счетом 1-3 уступила команде Австрии в матче второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Россияне не смогли выйти в стыковые матчи за право принять участие в Мировой группе в 2019 году.
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