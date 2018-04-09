Ярослав Галак отказался от участия в чемпионате мира 2018 года

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Ярослав Галак не сыграет за сборную Словакии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует журналист Эндрю Гросс. Контракт хоккеиста с клубом истекает по окончании сезона, он хочет сосредоточиться на заключении нового соглашения.

В нынешнем сезоне 32-летний Галак принял участие в 54 матчах регулярного сезона, в которых одержал 20 побед при коэффициенте надёжности 3,19 и проценте отражённых бросков 90,8.

Галак дважды принимал участие в мировых первенствах, а в 2016 году в составе сборной Европы он стал финалистом кубка мира.