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Ярослав Галак отказался от участия в чемпионате мира 2018 года
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Ярослав Галак отказался от участия в чемпионате мира 2018 года 

Чемпионат.com 4 часа назад
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Ярослав Галак не сыграет за сборную Словакии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует журналист Эндрю Гросс. Контракт хоккеиста с клубом истекает по окончании сезона, он хочет сосредоточиться на заключении нового соглашения.
В нынешнем сезоне 32-летний Галак принял участие в 54 матчах регулярного сезона, в которых одержал 20 побед при коэффициенте надёжности 3,19 и проценте отражённых бросков 90,8.
Галак дважды принимал участие в мировых первенствах, а в 2016 году в составе сборной Европы он стал финалистом кубка мира.
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