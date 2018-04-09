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Назван самый красивый гол в истории Чемпионатов мира
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Назван самый красивый гол в истории Чемпионатов мира 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Победителем стал гол мексиканца Негрете на чемпионате 1986 года.
Гол, забитый мексиканцем Мануэлем Негрете в ворота сборной Болгарии на Чемпионате мира 1986 года ФИФА признала самым красивым в истории ЧМ.
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