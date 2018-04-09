Назван самый красивый гол в истории Чемпионатов мира

Победителем стал гол мексиканца Негрете на чемпионате 1986 года.

Гол, забитый мексиканцем Мануэлем Негрете в ворота сборной Болгарии на Чемпионате мира 1986 года ФИФА признала самым красивым в истории ЧМ.