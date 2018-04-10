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Финал четырех Кубка России по гандболу примет Ростов-на-Дону
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Финал четырех Кубка России по гандболу примет Ростов-на-Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Финал четырех Кубка России по гандболу среди женских команд сезона-2017/18 примет донская столица, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Члены исполкома ФГР выбрали место проведения Финала четырех путем заочного голосования.
За Кубок России в донской столице 18-19 мая сразятся «Ростов-Дон», «Астраханочка», «Кубань» и «Динамо-Синара».
Согласно расписанию, на 18 мая запланированы полуфиналы, на 19 мая — матч за третье место и финал.
Напомним, действующим обладателем Кубка России имени Н. Ю. Анисимовой является ГК «Ростов-Дон».
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