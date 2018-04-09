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Ростов-на-Дону примет Финал Четырех Кубка России
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Ростов-на-Дону примет Финал Четырех Кубка России 

Деловое сообщество 3 часа назад
Напомним, в Финале Четырех сыграют «Ростов-Дон», «Кубань», «Астраханочка» и «Динамо-Синара».
Кстати, именно «Ростов-Дон» является действующим обладателем Кубка России.
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