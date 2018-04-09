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Капелло надеется на приглашение от РФС на чемпионат мира по футболу — 2018
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Капелло надеется на приглашение от РФС на чемпионат мира по футболу — 2018 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло рассказал о предстоящем чемпионате мира, а также о роли наставника разных национальных команд. Об этом сообщает Sport24.
"Было ли ошибкой возглавить сборную России? Нет, это было интересно. Нужно пробовать себя в разных странах, разных культурах. Мне интересно узнавать что-то новое. К тому же я люблю путешествовать и познакомился со многими странами.
Хорошо, когда ты востребован дома, в Италии, но если есть возможность уехать и поработать — это же ещё лучше, верно? Почему я уехал в Китай? Потому что появился шанс поработать в клубе после двух сборных команд, да ещё и в стране, где я никогда не был. Мне было интересно попробовать", — сказал Капелло.
Бывший тренер также рассказал о планах стать комментатором на матчи мундиаля.
"За сборной России слежу — время от времени смотрю матчи, в том числе последние игры. Там по-прежнему много футболистов, которые играли при мне. Не люблю говорить о шансах и делать прогнозы. Но группа у сборной России не такая уж сложная. Конечно, я приеду на чемпионат мира–2018! Собираюсь поработать в качестве комментатора. К тому же у меня остались знакомые в РФС. Надеюсь, они пригласят меня на один-два матча сборной России", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Капелло принял решение завершить профессиональную карьеру.
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 Ещё 7 источников 
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