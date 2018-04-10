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Российские рапиристы завоевали золото юниорского ЧМ по фехтованию в командах
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Российские рапиристы завоевали золото юниорского ЧМ по фехтованию в командах 

Р-Спорт 33 минуты назад
Мужская сборная России по фехтованию завоевала золотые медали в командном турнире рапиристов на первенстве мира среди юниоров и кадетов, которое завершилось в итальянской Вероне.
Российская команда в понедельник одолела в финале сборную Франции со счетом 45:26.
Бронзу завоевали рапиристы США, победившие в матче за третье место японцев — 45:34.
В женском командном первенстве сборная России завершила борьбу в 1/4 финала и стала седьмой. Золото досталось сборной США, серебро — команде Сингапура, а бронза — рапиристкам из Германии.
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