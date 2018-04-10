Российские рапиристы завоевали золото юниорского ЧМ по фехтованию в командах

Мужская сборная России по фехтованию завоевала золотые медали в командном турнире рапиристов на первенстве мира среди юниоров и кадетов, которое завершилось в итальянской Вероне.

Российская команда в понедельник одолела в финале сборную Франции со счетом 45:26.

Бронзу завоевали рапиристы США, победившие в матче за третье место японцев — 45:34.

В женском командном первенстве сборная России завершила борьбу в 1/4 финала и стала седьмой. Золото досталось сборной США, серебро — команде Сингапура, а бронза — рапиристкам из Германии.