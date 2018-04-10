Тренер «Каролины» Питерс будет наставником сборной Канады на чемпионате мира

По информации пресс-службы канадской федерации, помощниками Питерса будут Майк Йео и Боб Бонер.

51-летний Питерс уже работал со сборной Канады на чемпионате мира 2016 года, который прошел в России. Тогда канадцы завоевали золотые медали.

Под руководством Питерса «Каролина» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 83 очками и не смог пробиться в плей-офф.

На чемпионате мире — 2018 национальная команда Канады сыграет в группе B со сборными Германии, Дании, США, Финляндии, Южной Кореи, Латвии, Норвегии. Турнир пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.