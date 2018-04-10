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Тренер «Каролины» Питерс будет наставником сборной Канады на чемпионате мира
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Тренер «Каролины» Питерс будет наставником сборной Канады на чемпионате мира 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Канадская хоккейная ассоциация назначила главного тренера "Каролины Харрикейнз" Билла Питерса наставником сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2018 года, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы канадской федерации, помощниками Питерса будут Майк Йео и Боб Бонер.
51-летний Питерс уже работал со сборной Канады на чемпионате мира 2016 года, который прошел в России. Тогда канадцы завоевали золотые медали.
Под руководством Питерса «Каролина» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 83 очками и не смог пробиться в плей-офф.
На чемпионате мире — 2018 национальная команда Канады сыграет в группе B со сборными Германии, Дании, США, Финляндии, Южной Кореи, Латвии, Норвегии. Турнир пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
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