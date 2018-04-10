Ещё
Сборную Канады на ЧМ-2018 возглавит тренер «Каролины» Билл Питерс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборную Канады на ЧМ-2018 возглавит тренер «Каролины» Билл Питерс 

SPORT24.ru 3 часа назад
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Билл Питерс возглавит сборную Канады на грядущем чемпионате мира в Дании, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Канады. Ассистентами выступят Боб Бонер из «Флориды Пантерз» и Майк Йео из «Сент-Луис Блюз».
Отметим, в 2016 году под руководством Питерса национальная команда Канады победила на чемпионате мира в России.
Чемпионат мира 2018 впервые пройдет в Дании: в Копенгагене и Хернинге. Турнир пройдет с 4 по 20 мая. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, США, Латвии и Южной Кореи.
SPORT24.ru: последние новости
Ари: «Занимаемся вопросом получения российского гражданства» Джан может пропустить чемпионат мира По три игрока «Реала» и «Ливерпуля» в команде недели Лиги чемпионов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитого вратаря обстреляла теща6
Спортсмен рухнул под штангой11
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение