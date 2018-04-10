Сборную Канады на ЧМ-2018 возглавит тренер «Каролины» Билл Питерс 

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Билл Питерс возглавит сборную Канады на грядущем чемпионате мира в Дании, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Канады. Ассистентами выступят Боб Бонер из «Флориды Пантерз» и Майк Йео из «Сент-Луис Блюз».
Отметим, в 2016 году под руководством Питерса национальная команда Канады победила на чемпионате мира в России.
Чемпионат мира 2018 впервые пройдет в Дании: в Копенгагене и Хернинге. Турнир пройдет с 4 по 20 мая. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, США, Латвии и Южной Кореи.