Стал известен главный тренер сборной Канады по хоккею на ЧМ-2018 в Дании

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина» Билл Питерс будет главным тренером сборной Канады на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Канадской хоккейной ассоциации.

Его помощниками назначены Майк Йео (главный тренер «Сент-Луиса») и Боб Бонер (наставник «Флориды»).

Питерс возглавлял сборную Канады на победном для нее чемпионате мира 2016 года в России.

На мировом первенстве — 2018 канадцы сыграют в группе B с командами Германии, Дании, США, Финляндии, Южной Кореи, Латвии, Норвегии. Чемпионат мира пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.