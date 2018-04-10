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Главный тренер сборной Египта: Мы будем бороться за второе место в группе ЧМ-2018
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Главный тренер сборной Египта: Мы будем бороться за второе место в группе ЧМ-2018 

Советский спорт 2 часа назад
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.
«Уругвай — лучшая команда в группе, хотя матчи никогда не бывают предсказуемыми. Мы будем бороться за второе место, чтобы пройти групповой этап, а если кто-то подумает иначе, я буду готов выслушать его аргументы в своём офисе», — приводит слова Купера Gazzetta dello sport.
Египтяне 15 июня в Екатеринбурге сыграют с уругвайцами, 19 июня в Санкт-Петербурге с россиянами и 26 июня в Волгограде с Саудовской Аравией.
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