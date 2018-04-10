Главный тренер сборной Египта: Мы будем бороться за второе место в группе ЧМ-2018

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.

«Уругвай — лучшая команда в группе, хотя матчи никогда не бывают предсказуемыми. Мы будем бороться за второе место, чтобы пройти групповой этап, а если кто-то подумает иначе, я буду готов выслушать его аргументы в своём офисе», — приводит слова Купера Gazzetta dello sport.

Египтяне 15 июня в Екатеринбурге сыграют с уругвайцами, 19 июня в Санкт-Петербурге с россиянами и 26 июня в Волгограде с Саудовской Аравией.