Магомед Даудов: Чечня готова к приему сборной Египта на ЧМ-2018

Власти Чеченской Республики завершили подготовку к приему сборной Египта, которая будет базироваться в Грозном во время чемпионата мира-2018, сообщил спикер чеченского парламента, возглавляющий республиканский оргкомитет по подготовке к приему сборной Египта, Магомед Даудов

"Можно уверенно сказать — мы готовы к приему гостей. Представители сборной Египта отметили высокий уровень инфраструктуры, удобство транспортных маршрутов, компактность размещения спортивных объектов, удобство гостиничных номеров, профессионализм персонала и традиционное кавказское гостеприимство", — рассказал Даудов.

По его словам, к приезду сборной в Грозном открывается новый пятизвездочный отель The Local, расположенный в 500 метрах от стадиона «Ахмат — Арена», первыми постояльцами которого станут футболисты. «Отель полностью забронирован для сборной Египта. Менеджмент гостиницы владеет арабским и английским языком, имеет многолетний опыт работы в отелях премиум-класса. Отдельные помещения отданы в распоряжение представителей оргкомитета, служб безопасности и медицинского персонала, которые будут дежурить круглосуточно. Предусмотрены посты пожарной охраны и карет скорой помощи, как во время тренировок, так и во время пребывания команды в гостинице. Маршруты движения согласованы», — отметил Даудов.

По его словам, директор гостиницы находится в постоянном контакте с менеджерами сборной Египта, согласовано меню, график восстановительных мероприятий. Пятизвездочный отель The Local, площадью 17,5 тысячи квадратных метров, имеет 120 номеров, ресторан, бассейн, конференц-залы, торговый центр и парковку на 500 машин. Гостиницу построили арабские инвесторы.

Кроме того, на стадионе «Ахмат-Арена», где будет тренироваться сборная Египта, заменили футбольное покрытие, обновили ворота. Развлекательную программу для гостей готовит министерство культуры Чечни.

Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.