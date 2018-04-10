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Дмитрий Шелестюков: «Очки нужны и „Спартаку“, и „Каустику“
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Дмитрий Шелестюков: «Очки нужны и „Спартаку“, и „Каустику“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
13 апреля после перерыва на матчи сборных возобновится чемпионат России. Лидер турнира "Спартак" в гостях сыграет с волгоградским «Каустиком».
Своими ожиданиями перед предстоящим матчем поделился воспитанник волгоградского гандбола, левый полусредний красно-белых Дмитрий Шелестюков.
— «Каустик» — это команда, состоящая из собственных воспитанников, очень хорошо физически подготовленная, — говорит Шелестюков. — Против них нужно дисциплинированно сыграть в нападении и постараться минимизировать количество контратак, поскольку волгоградцы очень быстро переходят из обороны в атаку.
Конечно, важен хороший настрой. Сейчас нет разделения на сильных и слабых, всем командам нужны очки: нам, чтобы удержаться на первом месте, «Каустику» — чтобы пробиться в плей-офф.
Самая грозная сила в волгоградской команде — лучший бомбардир чемпионата России Михаил Виноградов. Наша задача — не дать ему поймать свою игру, кураж. Если это случится, нас могут ждать большие проблемы.
Встреча «Каустик» — «Спартак» пройдет 13 апреля в Волгограде и начнется в 18.30. (Антон ХАЛИЗОВ)
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