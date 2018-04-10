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Гершкович оценил период Капелло в сборной России
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Гершкович оценил период Капелло в сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-тренер сборных СССР и России по футболу Михаил Гершкович рассказал о периоде работы итальянца Фабио Капелло, завершившего тренерскую карьеру, в национальной команде России. Слова специалиста приводит НСН.
"Что касается работы Капелло в сборной России, то, наверное, это как раз не очень яркий период его тренерской деятельности. Я считаю, что здесь он никакой пользы нам не принес. Особенного он ничего нашей сборной не дал, игра команды в тот период была не впечатляющей.
А вмешательство и расторжение с ним контракта позволило нашим футболистам попасть на чемпионат Европы в 2016 году. А так, в целом, конечно, это тренер уважаемый, у него есть заслуги, он работал в больших командах", — сказал Гершкович.
Ранее он прокомментировал завершение тренерской карьеры Капелло.
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