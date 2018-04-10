Гершкович оценил период Капелло в сборной России

Экс-тренер сборных СССР и России по футболу Михаил Гершкович рассказал о периоде работы итальянца Фабио Капелло , завершившего тренерскую карьеру, в национальной команде России. Слова специалиста приводит НСН.

"Что касается работы Капелло в сборной России, то, наверное, это как раз не очень яркий период его тренерской деятельности. Я считаю, что здесь он никакой пользы нам не принес. Особенного он ничего нашей сборной не дал, игра команды в тот период была не впечатляющей.

А вмешательство и расторжение с ним контракта позволило нашим футболистам попасть на чемпионат Европы в 2016 году. А так, в целом, конечно, это тренер уважаемый, у него есть заслуги, он работал в больших командах", — сказал Гершкович.

Ранее он прокомментировал завершение тренерской карьеры Капелло.