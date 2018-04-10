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Федоров помогает юниорской сборной РФ в Москве, на ЧМ в Челябинск он не поедет
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Федоров помогает юниорской сборной РФ в Москве, на ЧМ в Челябинск он не поедет 

Р-Спорт 13 минут назад
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Федоров заявил, что помогает юниорской сборной России (игроки до 18 лет) готовиться к домашнему чемпионату мира, но на турнир он не поедет.
Юниорский чемпионат мира-2018 пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. На групповом этапе сборная России проведет в Челябинске четыре матча — против сборных Франции, Чехии, Финляндии и Словакии. В среду национальная команда вылетит из Москвы в Челябинск. Во вторник в пресс-службе юниорской сборной России сообщили РИА Новости, что Федоров стал тренером-консультантом национальной команды.
"На протяжении последней недели помогаю юниорской сборной России. Времени не так много до турнира, но стараюсь подсказывать. В любом случае, все решения за Александром Зыбиным, которого я хорошо знаю, мы играли с ним в прошлом. Завтра провожаю команду в Челябинск, сам на турнир не еду. Скорее меня можно будет увидеть в Казани на финальной серии плей-офф КХЛ", — сказал Федоров журналистам.
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