Школьницы из Митина заняли первое место на городских соревнованиях по гандболу

Команда девушек школы № 1538 района Митино заняла первое место на соревнованиях школьной спортивной лиги города Москвы по гандболу. Турнир проводился среди девушек 2002–2003 годов рождения.

— В соревнованиях также принимала участие команда девушек школы № 1747, которая также вышла в финал. Но спортсменки из школы № 1538 оказались немного сильнее, — рассказали в администрации Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова».