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Школьницы из Митина заняли первое место на городских соревнованиях по гандболу
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Школьницы из Митина заняли первое место на городских соревнованиях по гандболу 

Управа района Митино 54 минуты назад
Фото: Управа района Митино
Команда девушек школы № 1538 района Митино заняла первое место на соревнованиях школьной спортивной лиги города Москвы по гандболу. Турнир проводился среди девушек 2002–2003 годов рождения.
— В соревнованиях также принимала участие команда девушек школы № 1747, которая также вышла в финал. Но спортсменки из школы № 1538 оказались немного сильнее, — рассказали в администрации Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова».
Обе команды тренируют педагоги Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» — Сергей Андрианов, Анастасия Волкова и Алексей Волков. (ср)
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