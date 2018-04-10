Юниорская сборная России по хоккею определится с капитаном на ЧМ после игры со шведами

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 апреля. / ТАСС /. Тренерский штаб юниорской сборной России по хоккею (до 18 лет) определится с капитаном команды на чемпионат мира после контрольной игры против шведов 16 апреля. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Александр Зыбин

Чемпионат мира пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.

"По вратарской позиции все решится в ближайших двух играх. Тренерский штаб определится после контрольного матча против команды Швеции, тогда мы соберемся и примем решение, кто займет место в воротах. Это же касается и капитана, после матча со шведами мы соберемся и путем голосования примем решение", — сказал Зыбин.

"Все участники чемпионата мира — сильные команды. Никого нельзя списывать со счетов, тем более играем у себя дома. С одной стороны — это очень престижно, с другой — это большая ответственность. Мы ставим перед собой самые высокие задачи, а именно выиграть чемпионат мира. У нас хороший климат в команде, все понимают, что от каждого зависит тот или иной исход матча", — добавил тренер.

Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Финляндии, Словакии, Чехии и Франции.