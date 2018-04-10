Ещё
Юниорская сборная России по хоккею определится с капитаном на ЧМ после игры со шведами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юниорская сборная России по хоккею определится с капитаном на ЧМ после игры со шведами 

ТАСС 37 минут назад
НОВОГОРСК /Московская область/, 10 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб юниорской сборной России по хоккею (до 18 лет) определится с капитаном команды на чемпионат мира после контрольной игры против шведов 16 апреля. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Александр Зыбин.
Чемпионат мира пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.
"По вратарской позиции все решится в ближайших двух играх. Тренерский штаб определится после контрольного матча против команды Швеции, тогда мы соберемся и примем решение, кто займет место в воротах. Это же касается и капитана, после матча со шведами мы соберемся и путем голосования примем решение", — сказал Зыбин.
"Все участники чемпионата мира — сильные команды. Никого нельзя списывать со счетов, тем более играем у себя дома. С одной стороны — это очень престижно, с другой — это большая ответственность. Мы ставим перед собой самые высокие задачи, а именно выиграть чемпионат мира. У нас хороший климат в команде, все понимают, что от каждого зависит тот или иной исход матча", — добавил тренер.
Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Финляндии, Словакии, Чехии и Франции.
ТАСС: последние новости
Состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат Европы определится 20 апреля РУСАДА проведет образовательные семинары во время чемпионата России по керлингу Кэмпбелл: Англия ждет яркой игры от сборной на ЧМ-2018 даже при плохом результате
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван кандидат на замену Знарка
Воробьев отказался комментировать назначение в СКА
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Рубин» не собирается подписывать контракт с Бухаровым
Ультрамарафонец Ерохин установил мировой рекорд
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение