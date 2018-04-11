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Зибанежад сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира
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Зибанежад сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира 

Советский спорт 1 час назад
Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад выступит за сборную Швеции на чемпионате мира в Дании, сообщает официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий набрал 47 (27+20) очков в 72 матчах регулярного чемпионата.
Предстоящий чемпионат мира станет первым в карьере Зибанежада. Ранее он выступал только за юниорские и молодежную сборные Швеции.
В 2012 году форвард стал втором победного гола в финале молодежного чемпионата мира с Россией (1:0 OT).
Добавим, что сборная Швеции сыграет на чемпионате мира в группе A с Россией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.
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