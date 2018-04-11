Гандболистка «Лады» Дмитриева признана лучшим игроком марта по версии EHF

ТАСС , 11 апреля. Разыгрывающая тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева стала первой россиянкой, признанной игроком месяца по версии Европейской федерации гандбола (EHF). Спортсменка стала лучшей гандболисткой марта, об этом сообщает пресс-служба EHF.

Лучшим гандболистом месяца был признан вратарь сербского клуба «Скьерн» Тибор Иванишевич. Победителей определяла группа спортивных журналистов из разных стран.

"Очень приятно стать лучшим игроком месяца во всей Европе, — отметила Дмитриева. — Думаю, меня выбрали, потому что я забила довольно много голов".

22-летняя россиянка в составе «Лады» забросила восемь мячей в первом матче 1/4 финала Кубка EHF против румынской «Крайолы» (25:23). В составе российской сборной Дмитриева отметилась 10 заброшенными мячами в квалификационном матче чемпионата Европы 2018 года с командой Румынии (30:25), в ответной встрече спортсменка отличилась дважды (25:26).

Дмитриева в составе сборной России по гандболу завоевала золотую медаль на летних Олимпийских играх в Рио— де-Жанейро.