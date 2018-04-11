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Дмитриева стала лучшей гандболисткой Европы
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Гандболистка «Лады» Дмитриева признана лучшим игроком Европы в марте 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: «Спорт-Экспресс»
Гандболистка тольяттинской "Лады" Дарья Дмитриева признана игроком месяца по версии Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы EHF, спортсменка, выступающая на позиции разыгрывающей, стала лучшей по итогам марта.
"Очень приятно стать лучшим игроком месяца во всей Европе. Думаю меня выбрали, потому что я забила довольно много голов", — прокомментировала Дмитриева.
22-летняя россиянка в составе "Лады" забросила восемь мячей в первом матче 1/4 финала Кубка EHF против румынской "Крайолы" (25:23). В составе российской сборной Дмитриева отметилась 10 заброшенными мячами в квалификационном матче чемпионата Европы 2018 года с командой Румынии (30:25), в ответной встрече спортсменка отличилась дважды (25:26).
Лучшим гандболистом месяца был признан вратарь сербского клуба "Скьерн" Тибор Иванишевич. Победителей определяла группа спортивных журналистов из разных стран.
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