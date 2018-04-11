Ещё
Стал известен состав сборной Италии на матч с Бельгией в Кубке Федераций
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен состав сборной Италии на матч с Бельгией в Кубке Федераций 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная Италии определилась с составом на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федераций с Бельгией, который пройдёт с 21 по 22 апреля на грунтовом корте в Генуе.
В заявку сборной Италии включены Сара Эррани, Ясмине Паолини, Дебора Кьеза и Джессика Пьери. Ранее стало известно, что в состав сборной Бельгии вошли Элисе Мертенс, Элисон Ван Эйтванк, Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр.
На старте розыгрыша итальянки одолели команду Испании в матче Мировой группы II со счётом 3-2. Бельгийки в матче первой Мировой группы с таким же счётом уступили француженкам.
Сборная России в матче плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии.
Чемпионат.com: последние новости
Барти и Гаврилова вошли в состав сборной Австралии на матч КФ с голландками Мугуруса сыграет за сборную Испании в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации Браташ: у игроков олимпийской сборной есть шанс попасть на ЧМ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
В МОК разгорелся новый скандал
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле4
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ4
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение