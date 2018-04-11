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Младенович, Пармантье и Эсс сыграют с американками в полуфинале КФ
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Младенович, Пармантье и Эсс сыграют с американками в полуфинале КФ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Стал известен состав женской сборной Франции на полуфинал Кубка Федерации с командой США. Встреча состоится 21-22 апреля в Экс-ан-Провансе.
В заявку сборной Франции включены Кристина Младенович, Полин Пармантье и Аманден Эсс. Состав сборной США станет известен позже.
В четвертьфинале соревнований француженки одолели команду Бельгии со счётом 3-2, а американки оказались сильнее сборной Нидерландов со счётом 3-1.
Сборная России в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации встретится с командой Латвии.
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