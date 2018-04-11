Стивенс, Кис, Вандевей и Маттек-Сэндс выступят за США в матче КФ с Францией

Стал известен состав женской сборной США на полуфинал Кубка Федерации с командой Франции. Встреча состоится 21-22 апреля в Экс-ан-Провансе.

В заявку сборной США включены Мэдисон Кис, Слоан Стивенс, Коко Вандевей и Бетани Маттек-Сэндс. В состав команды Франции попали Кристина Младенович, Полин Пармантье и Аманден Эсс.

В четвертьфинале соревнований француженки одолели команду Бельгии со счётом 3-2, а американки оказались сильнее сборной Нидерландов со счётом 3-1.

Сборная России в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации встретится с командой Латвии.