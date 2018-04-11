Терюшков назвал «Чеховских медведей» отличным примером для юных гандболистов

В Краснодаре завершились финальные Всероссийские соревнования «Юный гандболист» среди юношей 2005 года рождений.

Подмосковные гандболисты из ГБУ МО СШОР под руководством тренеров Андрея Евдокимова и Виталия Швечкова завоевали золотые награды турнира.

Молодые подмосковные гандболисты завоевали золотые медали на турнире в Краснодаре. Это большой успех. Можно сказать, что гандбол является традиционным для Московской области, «Чеховские медведи» уже многие годы являются неизменным чемпионом России и успешно защищают свой титул

Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.

По его словам, команда демонстрирует прекрасный пример для подрастающего поколения молодых спортсменов. «Уверен, что благодаря таким успехам юных гандболистов, в будущем у профессиональных команд не возникнет кадровых проблем», — добавил министр.