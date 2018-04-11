Ещё
Мустафи: «Сделаю все возможное, чтобы отправиться с Германией на ЧМ-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мустафи: «Сделаю все возможное, чтобы отправиться с Германией на ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 57 минут назад
Защитник «Арсенала» и сборной Германии Шкодран Мустафи рассказал о желании сыграть на чемпионате мира 2018 года в России. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
«Я делаю все возможное, чтобы попасть на поле. Делаю это и в АПЛ, и в Лиге Европы. В сборной Германии много хороших игроков. Надо доказывать свою состоятельность. Это я и делаю. Я сделаю все, чтобы получить вызов в сборную, но итоговое решение — за тренером. Все, что я могу сделать, — показать свою игру на поле», — передает слова Мустафи корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.
Сборная Германии попала в группу F вместе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.
SPORT24.ru: последние новости
Ари: «Занимаемся вопросом получения российского гражданства» Джан может пропустить чемпионат мира Роман Нойштедтер: «Моя бабушка смотрит все матчи сборной России»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»5
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании190
В МОК разгорелся новый скандал13
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Матч «Рубин» — «Уфа» перенесен1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение