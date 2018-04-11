Мустафи: «Сделаю все возможное, чтобы отправиться с Германией на ЧМ-2018»

Защитник «Арсенала» и сборной Германии Шкодран Мустафи рассказал о желании сыграть на чемпионате мира 2018 года в России. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

«Я делаю все возможное, чтобы попасть на поле. Делаю это и в АПЛ, и в Лиге Европы. В сборной Германии много хороших игроков. Надо доказывать свою состоятельность. Это я и делаю. Я сделаю все, чтобы получить вызов в сборную, но итоговое решение — за тренером. Все, что я могу сделать, — показать свою игру на поле», — передает слова Мустафи корреспондент Sport24.ru Алина Матинян

Сборная Германии попала в группу F вместе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.