Роналду продлил свою рекордную результативную серию в Лиге Чемпионов до 11-ти матчей

Свой очередной, уже 15-й по счету, мяч 33-летний бомбардир забил в ворота туринского «Ювентуса» с пенальти на 90+8-й минуте игры, выведя тем самым свою команду в полуфинал турнира.