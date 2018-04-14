Мужская сборная России выиграла ЧЕ в прыжках на акробатической дорожке

Российские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в Баку (Азербайджан), в соревнованиях на акробатической дорожке.

Чемпионом Европы стала мужская сборная России. Вадим Афанасьев Александр Лисицын , Григорий Носков, Максим Шлякин опередили занявших второе место британцев на 0,4 балла. Бронзовым призёром стала сборная Дании.

Женская сборная России в составе Виктории Даниленко, Анны Коробейниковой , Елены Краснокуцкой и Натальи Парахиной завоевала серебро в этой дисциплине, уступив британкам. Третьими стали француженки.

Прыжки на акробатической дорожке. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан Мужчины. Команды

1. Россия — 115,500. 2. Великобритания — 115,100. 3. Дания — 110,600.

Женщины. Команды

1. Великобритания — 105,200. 2. Россия — 103,500. 3. Франция — 101,000.