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Мужская сборная России выиграла ЧЕ в прыжках на акробатической дорожке
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Мужская сборная России выиграла ЧЕ в прыжках на акробатической дорожке 

Чемпионат.com 19 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
Российские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в Баку (Азербайджан), в соревнованиях на акробатической дорожке.
Чемпионом Европы стала мужская сборная России. Вадим Афанасьев, Александр Лисицын, Григорий Носков, Максим Шлякин опередили занявших второе место британцев на 0,4 балла. Бронзовым призёром стала сборная Дании.
Женская сборная России в составе Виктории Даниленко, Анны Коробейниковой, Елены Краснокуцкой и Натальи Парахиной завоевала серебро в этой дисциплине, уступив британкам. Третьими стали француженки.
Прыжки на акробатической дорожке. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан Мужчины. Команды
1. Россия — 115,500. 2. Великобритания — 115,100. 3. Дания — 110,600.
Женщины. Команды
1. Великобритания — 105,200. 2. Россия — 103,500. 3. Франция — 101,000.
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