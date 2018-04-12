Мужская сборная по водному поло сыграет в суперфинале Мировой лиги

Ватерполисты сборной России встретятся с командами США, Австралии, Японии, Казахстана, Черногории, Хорватии и Венгрии в суперфинале Мировой лиги по водному поло. Мероприятие состоится с 18 по 23 июня, город станет известен позднее.

Участники российской сборной по итогам предварительного этапа не прошли в суперфинал, но примут участие в турнире на правах организатора соревнований, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA). На предварительном этапе ватерполисты дважды победили команду Германии (16:12, 12:11 по пенальти) и в двух матчах уступили хорватской сборной (4:14, 9:17).

Россия примет соревнования в конце июня