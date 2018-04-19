Видео: на новом стадионе в Самаре готовят поле к матчам ЧМ-2018

На стадионе «Самара-Арена», который был построен к чемпионату мира 2018 года в России, продолжаются работы по подготовке поля к матчам мундиаля.

Ранее сообщалось, что газон, который укладывают на стадионе в Самаре, срезали в питомнике в Германии 6 апреля и отправили в Россию на 22 грузовиках.

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. «Самара-Арена» примет шесть матчей турнира: четыре игры группового этапа и по одной встречи 1/8 и 1/4 финала.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».