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Видео: на новом стадионе в Самаре готовят поле к матчам ЧМ-2018
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Видео: на новом стадионе в Самаре готовят поле к матчам ЧМ-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
На стадионе «Самара-Арена», который был построен к чемпионату мира 2018 года в России, продолжаются работы по подготовке поля к матчам мундиаля.
Ранее сообщалось, что газон, который укладывают на стадионе в Самаре, срезали в питомнике в Германии 6 апреля и отправили в Россию на 22 грузовиках.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. «Самара-Арена» примет шесть матчей турнира: четыре игры группового этапа и по одной встречи 1/8 и 1/4 финала.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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